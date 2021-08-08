شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعتقل 6 عناصر من داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس السبت بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال ستة من عناصر تنظيم داعش بمحافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقال رسول، في بيان صحفي، إن جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل عملياته في تطهير المدن الآمنة من براثن خلايا داعـش وتمكن من إلقاء القبض على ستة من عناصر داعـش في مناطق مُختلفة من البلاد.

وذكر أن العمليات جاءت بعد جمع دقيق للمعلومات الاستخبارية حيثُ ألقت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على خمسة إرهابيين في أقضية بمُحافظة الأنبار، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ واجب في مُحافظة صلاح الدين أسفر عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي مع عصابات داعـش.

وفي السياق أفاد شهود عيان أمس بأن تنظيم داعش اختطف خمسة مدنيين عراقيين بعد أن أقام نقطة تفتيش وهمية على الطريق بين محافظة أربيل وقضاء مخمور، بشمالي العراق، وأصاب مدنيين اثنين أثناء هروبهما من قبضته. وقال أحد الجريحين بعدما تمكن من الوصول إلى مستشفى أربيل ليل الجمعة إن «تسعة مدنيين من أهالي قرية كندار الذين كانوا يستقلون سياراتهم عائدين من محافظة أربيل إلى قريتهم وقعوا في سيطرة وهمية لمسلحي داعش». وأضاف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «أربعة من المختطفين تبادلوا إطلاق النار من أسلحتهم الشخصية عند معرفتهم أن السيطرة تابعة لداعش وتمكنوا من الفرار، وأصيب اثنان منهم».

وتقع قرية كندار، وهي قرية مختلطة، سكانها من الكرد والعرب، في المنطقة الفاصلة بين مواقع قوات البيشمركة والقوات الاتحادية في قضاء مخمور جنوب أربيل.

وأشار المصاب إلى أن مسلحي داعش اختطفوا خمسة مدنيين (كرديين وثلاثة من العرب) من أهالي القرية، وغادروا منطقة السيطرة إلى جهة مجهولة.

وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بأن «عمليات تعقب مسلحي داعش والمختطفين المدنيين الخمسة متواصلة منذ ليلة أمس».