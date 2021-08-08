شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات بريطانية تعترض مسار طائرتين روسيتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترضت مقاتلات مسلحة من سلاح الجو الملكي البريطاني مسار طائرتين عسكريتين روسيتين فوق بحر الشمال بالقرب من المجال الجوي البريطاني، حسبما أفاد سلاح الجو أمس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. إيه. ميديا»، أن مقاتلات رد الفعل السريع من طراز «تايفون» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، انطلقت من قاعدة «لوسيماوث» في شمال اسكتلندا وانضمت إليها طائرة «فوياجر» تابعة أيضًا لسلاح الجو الملكي البريطاني، لتوفير عملية التزويد بالوقود جوًا.

واعترضت الطائرات مسار طائرتين حربيتين من طراز «تي يو 142- بير إف» للاستطلاع البحري ومضادة للغواصات، وصفتهما القوات الجوية الملكية أنهما من حقبة الحرب الباردة.

ورصدت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الطائرتين أثناء عبورهما داخل منطقة الشرطة الجوية الشمالية التابعة للحلف العسكري.

وتعقبت طائرات «تايفون» الطائرتين طوال رحلتهما عندما اقتربتا من المجال الجوي البريطاني.

وفي بيان، قال أحد طياري تايفون من قاعدة «لوسيماوث» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني: «لقد عملنا بشكل وثيق مع وحدات من القوات الجوية الملكية لتنفيذ اعتراض ناجح آخر، والحفاظ على سلامة المجال الجوي للمملكة المتحدة والناتو».

وأضاف: «أبلغنا زملاؤنا في الناتو في البداية، ثم تم توجيهنا مباشرة إلى الطائرتين الروسيتين من قِبل مركز المراقبة والرصد التابع للقوات الجوية الملكية».