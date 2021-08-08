شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تسيطر على عاصمة إقليم نيمروز الأفغاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استولى مقاتلو طالبان على عاصمة أحد أقاليم أفغانستان، وقتلوا أكبر مسؤول إعلامي في الحكومة الأفغانية في كابول في ظل تدهور الوضع الأمني في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى من البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة في إقليم نيمروز في جنوب أفغانستان: إن العاصمة زرنج سقطت في أيدي الإسلاميين المتشددين بسبب نقص التعزيزات من الحكومة المدعومة من الغرب.

وقال متحدث باسم طالبان على تويتر: إن المقاتلين «حرروا بالكامل» الإقليم وسيطروا على منزل الحاكم ومقر الشرطة والمباني الرسمية الأخرى. وفي وقت لاحق قال جنرال أفغاني كبير يقود الهجوم المضاد في جنوب البلاد إن الهجمات الجوية للقوات الجوية الأفغانية قتلت أكبر مسؤولي طالبان في نيمروز مع 14 من رجاله. ولم يتم التحقق من صحة مزاعم الجنرال سامي سادات قائد فيلق الجيش الأفغاني 215 مايواند على تويتر.

وتقاتل طالبان لإعادة فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية بعد 20 عاما من الإطاحة بها على أيدي قوات تقودها الولايات المتحدة، وتصعد الحركة حملتها لهزيمة الحكومة.

واستولى المتشددون على عشرات المناطق ونقاط العبور على الحدود في الشهور الماضية، وفرضوا ضغوطا على عدد من عواصم الأقاليم من بينها هرات في الغرب وقندهار في الجنوب بينما تنسحب القوات الأجنبية.

وشككت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لأفغانستان ديبورا ليونز في التزام طالبان بالتوصل إلى تسوية سياسية، وقالت لمجلس الأمن الدولي إن الحرب دخلت مرحلة أكثر دموية وتدميرا «تذكرنا بسوريا في الآونة الأخيرة أو سراييفو في الماضي غير البعيد».

وقال فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: إن بوادر انحدار أفغانستان إلى حرب أهلية شاملة وطويلة «حقيقة صارخة».

وحث الدبلوماسي الأمريكي الكبير جيفري ديلورينتيس حركة طالبان على وقف هجومها والسعي إلى تسوية سياسية وحماية البنية التحتية لأفغانستان وشعبها.

وزرنج هي العاصمة الإقليمية الأولى التي تسقط في أيدي مقاتلي طالبان منذ توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق معها في فبراير شباط 2020 حول انسحاب القوات الأمريكية.

وقال مصدر محلي: إن طالبان سيطرت على مكتب حاكم الإقليم في المدينة ومقر الشرطة ومعسكر بالقرب من الحدود مع إيران.

وقالت مصادر طالبان إن سقوط زرنج سيرفع معنويات مقاتلي الحركة. وقال قائد في طالبان، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن زرنج لها أهمية إستراتيجية لوقوعها على الحدود مع إيران.

وفي كابول قتل مهاجمون من طالبان داوا خان مينابال رئيس مكتب الدعاية والإعلام ضمن أعمال قتل تهدف إلى إضعاف حكومة الرئيس أشرف غني المنتخبة.

وفي تغريدة على تويتر، كتب القائم بالأعمال الأمريكي روس ويلسون إنه يشعر بالحزن والاستياء لوفاة مينابال، وقال إنه كان يقدم معلومات صحيحة لجميع الأفغان.