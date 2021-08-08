شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تونسية تكشف علاقة «النهضة» بجماعات ضغط أمريكية لتبييض السمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس اتهامات بالتواصل مع جماعات ضغط أمريكية لتبييض سمعتها الدولية. وقال نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي: إن النيابة العامة لديها علم بما تم تداوله على موقع تابع للولايات المتحدة الأمريكية حول وثيقة عقد لحركة النهضة مع جماعة ضغط سياسي.

وأضاف أن النيابة العامة شرعت في التحري والتقصي عن مدى صحة وحقيقة تلك الوثيقة، في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات استنادا إلى نتائج أعمال التحري والتقصي.

وكانت وزارة الداخلية التونسية وضعت القيادي البارز في حركة النهضة والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية دون الكشف عن الأسباب. وصرح مسؤول بالحركة بأن أنور معروف تم إخباره من جهات رسمية بأنه تحت الإقامة الجبرية.

إجراء انتخابات

من جهتها دعت القيادية بالمجلس الأعلى للشباب «حراك 25 جويلية» نصاف المامي خلال مؤتمر صحفي عقد، أمس السبت، في العاصمة التونسية إلى حل البرلمان نهائيا والدعوة إلى استفتاء وانتخابات مبكرة، ورفض الحوار والعودة إلى المنظومة القديمة والدعوة إلى محاسبة كل الأطراف التي أجرمت في حق الوطن، حسب تعبيرها. بحسب ما نقلت إذاعة موزاييك التونسية.

كما دعت إلى استحداث نظام سياسي وانتخابي جديد، وتحقيق المطالب والشعارات التي رفعها الشباب في «حراك 25 جويلية».

كما دعا القيادي بـ «حراك 25 جويلية» شاكر بن علي في تصريح على هامش المؤتمر الصحفي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى التسريع في وضع خارطة طريق وتشكيل حكومة.

وشدّد القيادي على أن دعم الحراك لقرارات الرئيس سعيد ليس مطلقا، قائلا: «لم نعطه صكا على بياض وعليه الأخذ بعين الاعتبار مطالب حراك 25 جويلية من دكاترة ومعطلين عن عمل وعدم الدخول في مع أي طرف قبل مروره على محاسبة عادلة ودون تشفٍّ».

قرار رئاسي

وعلى صعيد متصل، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجمعة، أمرا رئاسيا بتسمية علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة، مشيرا إلى التقصير في مواجهة أزمة كورونا، خلال الفترة السابقة.

وأدى علي مرابط اليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد الذي قال إن مواطنين كثيرين تُركوا في المستشفيات دون الحد الأدنى من الرعاية الصحية. ونبه الرئيس التونسي إلى وجود من يتاجر بصحة المواطن، مؤكدا أن ملايين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تم توفيرها في وقت قياسي. وشدد على أن الصحة ليس بضاعة في أسواق السياسة والمال، قائلا إنه يشكر كل أصدقاء تونس الذين بادروا إلى المساعدة.

وكان الرئيس التونسي كلف العميد القاضي منير عبد النبي بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

ويخلف منير عبدالنبي في هذا المنصب القاضي العسكري توفيق العيوني، الذي أنهى رئيس الدولة قيس سعيّد تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو الماضي.

جاء ذلك في وقت أصدر فيه أيضا قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتونس، الجمعة، قرارات بمنع سفر مسؤولين بارزين بقطاعات الطاقة والنقل البحري والتجارة. وجاء قرار منع السفر على خلفية قضية تحقيقية تعلقت بشبهة فساد مالي في قطاع الطاقة.

وكان الرئيس التونسي أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.