شكرا لقرائتكم خبر عن المتوسط الحالى للاحتياطى النقدى يغطى تكلفة أكثر من 8 أشهر من واردات السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.584 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2021 مقارنة بـ40.468 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2021 بارتفاع قدره نحو 116 مليون دولار.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الاحتياطى من النقد الأجنبى المصرى: وصل صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.584 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2021. سجل احتياطى النقد الأجنبى 40.468 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2021 . وصل الارتفاع فى الاحتياطى من النقد الاجنبى إلى قرابة 116 مليون دولار. تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج. تستورد مصر بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولا. المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر. ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول الاحتياطى من النقد الأجنبى المصرى: