بالأسماء.. إصابة 9 في حادث تصادم أتوبيس بالحاجز الخرساني أعلى كوبري إيتاي البارود

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 9 أشخاص من عائلة واحدة في حادث اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرساني بالطريق الزراعي السريع" القاهرة - الأسكندرية" أعلى كوبري إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، ونقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام، لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم:" محمد شمس الدين الفرارجي، 40 عامًا، أسامة مصطفي الفرارجي، 40 عامًا، شريهان شمس الدين الفرارجي، 35 عامًا، ادهم محمد شمس الدين، 12 عامًا، احمد منصور احمد عمارة، 27 عامًا، ناديه عبده الفرارجي، 30 عامًا، رحيم ياسر شمس الدين، 15 عامًا، جيهان شمس الدين الفرارجي، 42 عامًا، أحمد رفعت الفرارجي، 40 عامًا"، وجميعهم من محافظة المنوفية.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.