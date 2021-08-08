إنقاذ 96 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ)

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاذ 96 مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

وتحرك الزورق زوارة بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان؛ استجابة لنداء استغاثة، وفق ما نشره الناطق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السبت.

وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتولي رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.