إحباط محاولة إحراق محطة كهربائية متنقلة بالعراق

واصلت الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخباراتية العراقية جهودها في ملاحقة فلول عصابات «داعش» الإرهابية، والخارجين عن القانون، والجريمة المنظمة، وقامت بمباحثات نتيجة الاستهدافات التي تطال أبراج الطاقة، وتوصلت إلى القبض على 18 متهما، وإحباط محاولة إحراق محطة كهربائية متنقلة، وقبضت أيضا على عدد من تجار الأسلحة، بعدما عادت من جديد عمليات استهداف أبراج الطاقة في العراق، بعد توقفها لأيام، عندما بدأت حكومة مصطفى الكاظمي في إجراءات مشددة، لملاحقة منفذيها.

تتهم الحكومة العراقية تنظيم «داعش»، لكن خبراء يشككون برجال أعمال مسؤولين عن صيانة الأبراج، ويلمحون إلى تنفيذهم عمليات التفجير.

معلومات استخباراتية

ذكر بيان: «تمكنت قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية، بناء على معلومات استخباراتية، من القبض على ثلاثة متهمين كانوا يستعدون لإحراق محطة كهربائية متنقلة، بعد نصب كمين لهم في منطقة العبيدي شرقي بغداد»، مبينة: «قطعات اللواءين«42 - 44» - فرقة المشاة الحادية عشرة - تمكنت من إلقاء القبض على 10 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع الرصافة».

شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق تعاني انقطاعات تستمر ساعات يوميا على مدى العام، لكن الأمر يتفاقم سنويا خلال أشهر الصيف عندما تسجل درجة الحرارة عادة 50 مئوية، ويزيد استخدام مكيفات الهواء.

ضبط الأسلحة

أعلنت مديرية شرطة «واسط» إلقاء القبض على متهمين اثنين بنقل الأسلحة، وضبط بحوزتهما عدد من الأسلحة والعتاد.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): «قسم السيطرات والطرق الخارجية - مفارز سيطرة الشهيد العقيد وليد سامي - وفي أثناء الممارسات الأمنية المتواصلة، ومتابعة التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات، ألقت القبض على متهمين اثنين من تجار الأسلحة من سكنة محافظة ميسان».

وأضاف: «المفارز المختصة ضبطت بالعجلة التي كانوا يستقلونها ثماني بنادق نوع «كلاشنكوف»، واثنين رشاشات «بي. كي. سي»، وبندقية «جي. سي»، وكميات كبيرة من الأعتدة مختلفة الأنواع، وأشرطة ومخازن متنوعة».