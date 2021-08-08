«تريندز» يُصدر العدد السادس من «سلسلة اتجاهات استراتيجية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» العدد السادس من «سلسلة اتجاهات استراتيجية»، تحت عنوان «اتجاهات السياسة الأميركية في عهد الرئيس جو بايدن: تفكيك وتحليل الأيام المئة الأولى من حكم الرئيس».

وأكدت الدراسة أن إدارة الرئيس بايدن تريد أن تتبنى سياسات تهدف إلى تعزيز تنافسية الولايات المتحدة الأميركية في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والبحث، والتطوير، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، لأن فقدان التفوق الأميركي في أيٍّ من هذه المجالات ستكون له عواقب وخيمة.

وتشير الدراسة إلى أن بايدن يعمل على إنجاز أجندة طموحة لتغيير سياسة الهجرة، والرعاية الصحية والطاقة، ومناهضة التمييز والبنية التحتية، ويضع الأساس لأغلبية حاكمة جديدة.

وذكرت الدراسة أن تقييم الأيام المئة الأولى من إدارة الرئيس الأميركي ليس حُكماً نهائياً على طريقة حكمه، خصوصاً بعد تعهّد بايدن بإعادة مكتب الرئاسة إلى المكانة التي كان يتمتع بها قبل تولي ترامب المنصب.

وتوضح الدراسة أن الأيام المئة الأولى للرئيس بايدن فاقت التوقعات في ما يتعلق باستعداده لتنفيذ إجراءات جذرية من أجل معالجة تأثير وباء «كوفيد- 19» وإعادة تنشيط الاقتصاد الأميركي، ورغم عدم وجود الكثير من المفاجآت في السياسة الخارجية، فإن الإدارة الجديدة قد أظهرت أنها ملتزمة بنهج متعدد الأطراف وأقل تسامحاً مع الحكومات المعادية للغرب.