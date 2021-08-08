تدمير 5 مقرات ونفق للإرهابيين في صلاح الدين

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلنت القوات العراقية تدمير 5 مقرات ونفق واحد تابع للإرهابيين في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين.

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان صحفي أمس، بأن المقر المسيطر لعمليات «طوزخورماتو»، نفذ أمس، واجباً في سلسلة جبال «بلكانة» وشرق قضاء طوزخورماتو. وأضاف أن العمليات أسفرت عن تدمير 5 مقرات ونفق للإرهابيين، ومعالجة 11 عبوة ناسفة وضبط 15 قنبلة هاون.

إلى ذلك، أحبطت الشرطة العراقية محاولة تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية الرئيسة في محافظة كركوك.

وأفادت قيادة الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية في بيان أمس، أن قوة من الفرقة الآلية للشرطة الاتحادية تمكّنت بناء على معلومات استخبارية من إحباط محاولة تفجير أحد الأبراج الرئيسية في قضاء الحويجة جنوب كركوك، وضبطت عبوّة ناسفة مزروعة تحت أحد ركائز البرج، فيما قامت مفارز الجهد الهندسي برفعها وإتلافها.

وكان العراق أعلن أمس الأول، عن تعرّض 13 برجًا لنقل الطاقة الكهربائية في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى إلى التخريب بعبوّات ناسفة.

في غضون ذلك، صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس، بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من اعتقال 6 من عناصر تنظيم «داعش» بمحافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وقال رسول، في بيان صحفي، إن جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل عملياته في تطهير المدن الآمنة من براثن خلايا «داعش» وتمكن من إلقاء القبض على 6 من عناصر التنظيم في مناطق مُختلفة من البلاد.

وذكر أن العمليات جاءت بعد جمع دقيق للمعلومات الاستخبارية حيثُ ألقت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على 5 إرهابيين في أقضية مُحافظة الأنبار، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ واجب في مُحافظة صلاح الدين أسفر عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي مع عصابات «داعش».

إلى ذلك، أفاد شهود عيان أمس، بأن التنظيم الإرهابي اختطف 5 مدنيين بعد أن أقام نقطة تفتيش وهمية على الطريق بين محافظة أربيل وقضاء «مخمور»، بشمالي العراق، وأصاب مدنيين اثنين أثناء هروبهما من قبضته.

وقال أحد الجريحين بعدما تمكن من الوصول إلى مستشفي أربيل: إن «9 مدنيين من أهالي قرية كندار الذين كانوا يستقلون سياراتهم عائدين من محافظة أربيل إلى قريتهم وقعوا في سيطرة وهمية لمسلحي داعش».

وأضاف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «4 من المختطفين تبادلوا إطلاق النار من أسلحتهم الشخصية عند معرفتهم أن السيطرة تابعة لداعش وتمكنوا من الفرار، وأصيب اثنان منهم».

وتقع قرية «كندار»، وهي قرية مختلطة، سكانها من الكرد والعرب، في المنطقة الفاصلة بين مواقع قوات البيشمركة والقوات الاتحادية في قضاء مخمور جنوب أربيل.

وأشار المصاب إلى أن مسلحي «داعش» اختطفوا 5 مدنيين «كرديين وثلاثة من العرب» من أهالي القرية، وغادروا منطقة السيطرة إلى جهة مجهولة.

وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بأن «عمليات تعقب مسلحي داعش والمختطفين المدنيين الخمسة متواصلة».