السعودية تفتح أبواب استقبال المعتمرين من الخارج وتضع شروطاً لقبول الطلبات

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، السبت 7 أغسطس/آب 2021، أن المملكة ستتلقى تدريجياً طلبات العمرة من الخارج ابتداءً من التاسع من أغسطس/آب 2021، "بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر، موزعة على ثماني فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهرياً".



إذ قال مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية إنه سيتعين على طالبي أداء العمرة تقديم شهادة تفيد بحصولهم على التطعيم الواقي من كوفيد-19.



كانت المملكة العربية السعودية أعلنت في الأسبوع الأخير من يوليو/تموز 2021، عودة موسم العمرة بعد انتهاء أداء شعائر فريضة الحج. جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن وكيل رئيس شؤون المسجد الحرام سعد بن محمد المحيميد.



حيث أكد المحيميد "جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة عبر الحجز من تطبيق اعتمرنا الإلكتروني". وقال إنه سيتم استقبال المعتمرين وفق إجراءات احترازية تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.



ووفق خطة من أربع مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي كورونا، استأنفت المملكة، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أداء مناسك العمرة بعد تعطيلها لنحو 7 أشهر.



في سياق متصل تمر المملكة حالياً بالمرحلة الثالثة من تلك الخطة، التي تسمح لنحو 20 ألف معتمر و60 ألف مُصلٍ بدخول الحرم المكي يومياً. على أن يعود الحرم إلى استيعاب المعتمرين والمصلين بطاقته القصوى عندما تعلن المملكة زوال مخاطر الجائحة.



يُذكر أن عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) شهد موسم حج استثنائياً، بسبب تفشي كورونا، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون، في 2019، من أرجاء العالم.



المصدر: وكالات