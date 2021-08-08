اليونان تحترق.. النيران الهائلة تتوسع ودول أوروبية تمد يد المساعدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت إسبانيا بريطانيا عن إرسال فريق إطفاء للمساعدة في مكافحة الحرائق المستعرة في اليونان.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل “لقد رأيت بنفسي هذا الأسبوع حرائق الغابات المدمرة التي تجتاح اليونان”، مؤكدة وقوف المملكة المتحدة إلى جانب أصدقائنا اليونانيين في هذا الوقت العصيب.

وأضافت،”لقد طلبت من المجلس الوطني لرؤساء الإطفاء إرسال فريق متخصص لتقديم الدعم لخدمات الطوارئ اليونانية.

وتشهد اليونان موجة حرائق هائلة، لا زالت مستمرة ليومها الحادي عشر على التوالي، وقد أتت على غابات ومنازل، غداة مصرع شخصين والتسبب في عمليات إجلاء جماعية.

واصل أكثر من 1450 عنصر إطفاء يوناني، بمساعدة تعزيزات من دول أخرى، معركتهم الشرسة لإخماد خمسة حرائق كبرى في جزيرة إيفيا على بعد 200 كلم شرق أثينا، وثلاثة حرائق في البيلوبونيز في غرب البلاد، وفق أجهزة الاطفاء.

وفي شمال أثينا، واصلت الحرائق تقدمها بقوة نحو الشرق وبحيرة ماراثون، أكبر خزان للماء في العاصمة، بعد أن تسببت في إخلاء عشرات البلدات، وانبعثت من الحريق سحب كثيفة ورائحة نفاذة فوق أثينا ليلاً، حيث من المتوقع أن تهب رياح قوية خلال النهار.

أما في جزيرة إيفيا، تم إجلاء أكثر من 1300 شخص بالقوارب خلال الليل من قرية لِمني الساحلية التي حاصرتها النيران.

وتم إجلاء أكثر من عشرين آخرين صباح السبت من شاطئ روفيس في هذه الجزيرة الشاسعة الواقعة شرق البلاد، بحسب وسائل إعلام يونانية.

وطلبت السلطات المحلية دعماً جوياً إضافياً لمكافحة النيران المستعرة بشدة في إيفيا.

وتعهّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من مقر جهاز الإطفاء بأثينا صباح السبت، إعادة تشجير المناطق المتضررة من الحرائق سريعاً.

وقال للصحافيين “عندما ينتهي هذا الصيف المهول، سنصلح كل الأضرار في أسرع وقت ممكن”، وتعهد بأن “تُعطى المناطق المحترقة الأولوية في إعادة التشجير”.