شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 10609 إصابات جديدة بـ"كورونا" و92 وفاة بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل 10609 إصابات جديدة بفيروس كورونا نزولا من 11358 إصابة أمس، مما يرفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 687292 حالة.



وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 92 وفاة جديدة، صعودا من 76 أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 10255 وفاة.

وكانت وزارة الصحة قالت في بيان اليوم إنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التطعيم لتشمل الفئة العمرية 20 عاما فما فوق.