5 قادة إرهابيين في مرمى عقوبات أمريكا

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «إن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات اليوم ضد القادة الإرهابيين في أفريقيا الذين يقوضون السلام والأمن في القارة».
وأضاف «سنواصل العمل مع شركائنا لإضعاف قدرة هذه الجماعات الإرهابية ومكافحة سيطرتها ونفوذها».
ويتهم الخمسة بشغل مناصب قيادية في الجماعات الإرهابية «أهل السنة والجماعة»، المعروفة أيضا باسم «داعش- موزمبيق»، و»جي إن إي إم»، التي كانت تعمل في منطقة الساحل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب الصومال ووسطه.
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