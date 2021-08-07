مصر والعراق يبحثان مكافحة الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، بوزير الدفاع العراقي الفريق جمعة عناد سعدون، الذي يزور القاهرة حاليا. وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات، إضافة إلى بحث ملف مكافحة الإرهاب، وعدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



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