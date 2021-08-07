شكرا لقرائتكم خبر داعش يختطف 5 عراقيين في نقطة تفتيش وهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد شهود عيان أمس بأن تنظيم داعش اختطف 5 مدنيين عراقيين بعد أن أقام نقطة تفتيش وهمية على الطريق بين محافظة أربيل وقضاء مخمور بشمالي العراق، وأصاب مدنيين اثنين أثناء هروبهما من قبضته.

وقال أحد الجرحى بعدما تمكن من الوصول إلى مستشفى أربيل، «إن 5 مدنيين من أهالي قرية كندار الذين كانوا يستقلون سياراتهم عائدين من محافظة أربيل إلى قريتهم وقعوا في سيطرة وهمية لمسلحي داعش».

وأضاف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه، «إن أربعة من المختطفين تبادلوا إطلاق النار من أسلحتهم الشخصية عند معرفتهم أن السيطرة تابعة لداعش وتمكنوا من الفرار، وأصيب اثنان منهم».

وتقع قرية كندار، وهي قرية مختلطة، سكانها من الكرد والعرب، في المنطقة الفاصلة بين مواقع قوات البيشمركة والقوات الاتحادية في قضاء مخمور «80 كلم جنوب اربيل».

وأشار المصاب إلى أن مسلحي داعش اختطفوا خمسة مدنيين (كرديين وثلاثة من العرب) من أهالي القرية، وغادروا منطقة السيطرة إلى جهة مجهولة.

وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بأن عمليات تعقب مسلحي داعش والمختطفين المدنيين الخمسة متواصلة.

على صعيد متصل، دمرت القوات العراقية 5 مضافات ونفقا واحدا تابعا للإرهابيين في قضاء «طوزخورماتو» التابع لمحافظة صلاح الدين» 200 كلم شمال بغداد.

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان صحفي، بأن المقر المسيطر لعمليات «طوزخورماتو»، نفذ واجبا في سلسلة جبال «بلكانة» ومناطق شرق قضاء «طوزخورماتو» أسفر عن تدمير 5 مضافات ونفقا للإرهابيين، ومعالجة 11 عبوة ناسفة وضبط 15 قنبلة هاون.