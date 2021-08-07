منحة سعودية تعيد الحياة إلى 80 محطة بنزين يمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت منحة المشتقات النفطية السعودية الحياة إلى 80 محطة بنزين في عدن والمحافظات الأخرى، بعد وصول 40 ألف طن من المازوت إلى ميناء الزيت بالعاصمة الموقتة أمس.

ووصل إجمالي كميات دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الثلاث الواصلة إلى عدن من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حوالي 199 ألف طن ديزل، و 103 آلاف طن مازوت، وتهدف المنحة المقدرة بـ 422 مليون دولار أمريكي، إلى تشغيل نحو 80 محطة كهرباء موزعة على عموم المحافظات المحررة، كما تسهم المنحة في تحسين توليد الطاقة الكهربائية وتخفيف معاناة المواطنين، وكذا تحسين مختلف الخدمات الأساسية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعافي الاقتصاد الوطني.

على صعيد متصل، رحبت الحكومة اليمنية، بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة هانس غراندبرغ مبعوثا خاصا جديدا لليمن خلفا لمارتن غريفيث.

وجددت وزارة الخارج وشؤون المغتربين في بيان صحفي التأكيد على أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية.

وعبرت عن أملها أن يعمل المبعوث الجديد وبما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة السويدي هانس غراندبرغ مبعوثا خاصا إلى اليمن، وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة: «غراندبرغ دبلوماسي محترف، عمل في بعثات سويدية وبعثات الاتحاد الأوروبي في الخارج، وتبوأ مناصب في القاهرة والقدس، وفي بروكسل، حيث ترأس مجموعة عمل الشرق الأوسط، الخليج التابعة للمجلس الأوروبي من خلال الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في عام 2009».

ويأتي تعيين المبعوث الجديد في وقت يعاني فيه اليمن من صعوبات جمة، إذ يواجه أكثر من نصف اليمنيين أزمة مستويات انعدام الأمن الغذائي ولا يزال خمسة ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

وصدق مجلس الأمن، المكون من 15 دولة عضوا، على تعيين غراندبرغ هذا الأسبوع ليحل محل مارتن غريفيث الذي تم تعيينه منسقا للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الشهر الماضي.

منحة النفط السعودية لعدن:







115 ألف طن من الديزل والمازوت.



199 ألف طن ديزل إجمالي الدفعات الثلاث.



103 أطنان مازوت في الدفعات الثلاث.



422 مليون دولار ثمن المنحة.



80 محطة كهرباء تعمل بالمنحة.



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