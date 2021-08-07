عباس يطرح مبادرة لإنهاء الصراع الإسرائيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أمس، أن الرئيس محمود عباس يعتزم طرح مبادرة على الأمم المتحدة بشأن الصراع مع إسرائيل.

وقال أبوردينة للإذاعة الفلسطينية الرسمية «إن عباس سيعلن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، عن مبادرة فلسطينية تدعو إلى إلزام إسرائيل بوقف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني».

وأوضح أن مبادرة عباس ستتضمن الدعوة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني «في ظل استمرار حكومة إسرائيل بارتكاب جرائمها، رامية بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية بهذا الشأن».

وجدد أبوردينة دعوة المجتمع الدولي للعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وثمن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، موقف الخارجية الأمريكية التي دعت فيه إسرائيل إلى الامتناع عن ترحيل العائلات من الشيخ جراح في شرق القدس.

وأكد أهمية موقف واشنطن المطالب بعدم اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تؤجج التوترات وتقوض الجهود الرامية لتفعيل حل الدولتين، مطالبا الإدارة الأمريكية في هذا السياق باتخاذ خطوات عملية وملموسة على الأرض في هذا الشأن.

وشنت إسرائيل أمس غارات جوية على قطاع غزة، بدعوى الرد على إطلاق بالونات حارقة في ظل تعثر جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في مايو الماضي.

وقالت مصادر فلسطينية «إن غارات إسرائيل استهدفت موقع تدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وأرضا زراعية بعدة صواريخ، وأدت الغارات إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات».

وقال الجيش الإسرائيلي «إنه استهدف معسكرا لأغراض عسكرية يتبع لحركة حماس، ونقطة إطلاق صواريخ محلية في غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع».