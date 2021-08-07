مقتل جنديين وإصابة ثالث في انفجار بالجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أمس مقتل جنديين متعاقدين، وإصابة ثالث بجروح طفيفة في انفجار لغم تقليدي الصنع.

وقالت الوزارة، في بيان، «إن ذلك جاء خلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة، بولاية عين الدفلى «160 كلم غربي الجزائر».

من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن أن إرهابيا يكني عبد العزيز، سلم نفسهد للسلطات العسكرية بولاية برج باجي مختار، في أقصى جنوب البلاد.

وأوضحت أن الإرهابي انضم للجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2014، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وخمس خزن ذخيرة بالإضافة إلى 60 طلقة.