عالم بريطاني: لا حاجة لأي إغلاق جديد

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"الخليج 365" من لندن: قال أحد كبار المستشارين العلميين للحكومة البريطانية إن المزيد من الإغلاق "غير مرجح" للسيطرة على جائحة فيروس كورونا.

ومع انخفاض عدد الأشخاص المصابين بكورونا في المستشفيات، وانخفاض متوسط معدل الإصابة، فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن ترتفع الإصابات مرة أخرى في سبتمبر المقبل.

وفي ذلك الشهر تبدأ فترات الدراسة في المدارس والجامعات ويعود المزيد من العمال إلى المكاتب، لكن العلماء متفائلون بإمكانية إدارة ذلك دون بعض القيود الصارمة التي شوهدت منذ بداية الوباء.

وفي مقابلة مع صحيفة (التايمز) اللندنية، توقع عالم المناعة البروفيسور نيل فيرغسون، الذي كان وراء الإغلاق الأول العام الماضي، أن عمليات الإغلاق ربما لن تكون ضرورية مرة أخرى للسيطرة على الفيروس.

لا حاجة للتباعد

وقال: "أعتقد أنه من غير المرجح أننا سنحتاج إلى إغلاق جديد أو حتى إجراءات تباعد اجتماعي من النوع الذي لدينا حتى الآن."

ومع ذلك ، قال فيرغسون الأستاذ جامعة إمبريال كوليدج إنه لا يمكن استبعادها إذا كانت المتغيرات الجديدة تخلت عن مسار التقدم. وقال إن "التحذير" الذي قد يغير الوضع هو إذا "تغير الفيروس بشكل جوهري".

لكن البروفيسور فيرغسون أضاف أن كوفيد "سوف ينتقل بسرعة كبيرة في غضون بضعة أشهر ليكون شيئًا نعيش معه ونديره من خلال التطعيم بدلاً من إجراءات الأزمات". وقال إن اللقاح "غيّر بشكل كبير العلاقة بين الحالات والاستشفاء".

بطولة يورو 2020

وقال إن مباريات يورو 2020 خلقت "مستوى اتصال مضخمًا بشكل مصطنع"، مما أدى إلى توقعاته في يوليو بأن المملكة المتحدة ستصل إلى 100000 حالة في اليوم التالي للمرحلة الرابعة من انهاء الاغلاق.

ونوه البرفيسور فيرغسون إلى أنه بعد انتهاء البطولة، انخفضت الحالات فجأة، وقال البروفيسور فيرجسون إن "متابعة الوباء" كان له أيضًا "تأثير معقول" في جعل انتشار الفيروس أكثر صعوبة.

انخفض عدد مرضى كورونا في المستشفيات في إنكلترا، حيث أظهرت أحدث الأرقام من هيئة الصحة العامة في إنكلترا أن هناك 4879 مريضًا في المستشفيات في الساعة 8 صباحًا يوم الجمعة 6 أغسطس، بانخفاض 4.5 ٪ على أساس أسبوعي من 5111 تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة 30 يوليو.

لكن العالم فيرغسون حذر من أننا لم نخرج من الغابة بعد، قائلاً إننا ما زلنا قد نصل إلى نقطة حيث تزداد أعداد الحالات مرة أخرى.

وقال "نحن في مرحلة نمتلك فيها قدرًا هائلاً من المناعة لدى السكان، لكن الفيروس أكثر قابلية للانتقال من أي وقت مضى، لذا لدينا هذه المقايضة المعقدة".

وفي الأخير، توقع البروفيسور استمرار الوفيات الإضافية لعدة سنوات، محذرا من أن "الآلاف إلى عشرات الآلاف" قد يموتون في الشتاء المقبل.



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