بريطانيا: 28612 إصابة و103 وفيات

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"الخليج 365" من لندن: سجلت المملكة المتحدة 28612 حالة إصابة ووفاة 103 أشخاص بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 130281 منذ بداية الوباء.

ويوم الجمعة، تم تسجيل 31808 إصابة جديدة و92 حالة وفاة، وهو ما شهد أعلى من ستة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة منذ بدء الوباء.

وفي مثل هذا الوقت من الأسبوع الماضي، في 31 يوليو، تم الإبلاغ عن 26144 حالة و71 حالة وفاة.

وتأتي الأرقام الأخيرة بعد يوم من انخفاض رقم R في إنكلترا إلى ما بين 0.8 و 1.1، مما يشير إلى أن الوباء قد يتقلص. وفي الأسبوع الماضي، قُدرت ما بين 1.1 و1.4.

وتعني قيمة R الأخيرة، أو رقم التكاثر، أن كل 10 أشخاص مصابين بالفيروس سيستمرون في إصابة ما بين ثمانية و11 آخرين.

ووجدت البيانات المنشورة من هيئة الصحة الوطنية العامة في إنكلترا أن ثلث المرضى الموجودين حاليًا في المستشفيات كانوا تلقوا بالفعل جرعتين من اللقاح.

تشجيع التطعيم

ولتشجيع المزيد من الناس على التطعيم، تحث حملة حكومية جديدة الشباب على تلقي لقاحاتهم وإلا فقد يفوتهم "الأوقات الجيدة". وتقدم جامعة ساسكس جوائز نقدية للطلاب الذين يمكنهم إثبات أنهم تلقوا التطعيم بالكامل في محاولة لدفع امتصاص اللقاح.

ويتم إدخال جميع الطلاب في الجامعة في السحب ويمكن أن يربح 10 منهم 5000 جنيه إسترليني إذا تمكنوا من إثبات تعرضهم للطعن المزدوج أو الإعفاء.

وفي الوقت نفسه، قال المستشار الحكومي للجنة الطوارئ العلمية SAGE البروفيسور جون إدموندز إن المزيد من عمليات الإغلاق قد لا تكون مطلوبة على الرغم من موجة الخريف المحتملة لحالات كورونا COVID-19 بسبب تخفيف القيود.

وقال البروفيسور إدموندز لراديو تايمز إنه "متفائل بحذر" بأنه لن تكون هناك حاجة لإغلاق آخر للسيطرة على القضايا مرة أخرى. لكنه أضاف أن هناك حاجة إلى توخي "الحذر الشديد" بشأن الوضع في الوقت الحالي حيث تمت مواجهة الموجات السابقة من خلال الإغلاق.



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