اعتقال "المرأة الصغيرة"... زعيمة المافيا في إيطاليا

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روما: أوقفت السلطات الإيطاليّة ماريا ليتشاردي، إحدى زعيمات المافيا في نابولي، أثناء محاولتها السفر إلى إسبانيا، على ما أفادت وسائل إعلام محليّة.

هذه المرأة البالغة 70 عامًا والمعروفة باسم "لا بيكوليتا" أي "المرأة الصغيرة" بسبب قصر قامتها، هي شقيقة جينارو ليتشاردي، المؤسّس الراحل لعصابة كامورا العائليّة في ضواحي سكامبيا وسيكونديليانو.

وسبق أن أمضت ثماني سنوات في السجن، وأُطلق سراحها في كانون الأول/ ديسمبر 2009 بحسب تقارير إعلاميّة، قبل أن تتولّى إدارة عمليّات العصابة العائليّة.

وذكرت وكالات أنباء محليّة أنّ السلطات الإيطاليّة أوقفت ليتشاردي في مطار تشامبينو في روما أثناء تسليمها حقائبها قبل رحلة إلى إسبانيا حيث تعيش ابنتها.

وهي متّهمة بارتكاب أعمال مافيوية وعمليات ابتزاز وتلقي أموال بطريقة غير مشروعة والتزوير في مزادات علنية.