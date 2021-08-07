شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب: الدولة تشجع الصناعة.. ونعدل أى تشريع لدعم المنتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على هامش مشاركته فى جولة تفقدية لبعض المناطق الصناعية فى محافظة قنا، مع وزيرة الصناعة والتجارة، ومحافظ قنا، إن ذلك فى إطار سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوطين صناعة المنتج المحلى وتشجيعه، وإعطائه الأولوية عند تنفيذ أى مشروعات حكومية وتحتاج إلى منتجات.

وأشار "مرعى"، إلى أن قانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015 صدر منذ 6 سنوات، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بالاعتماد على الصناعة المحلية بديلا للمستورد، والعمل على تعميق التصنيع المحلي.

وتابع: "سنعدل أى تشريعات لدعم تفضيل المنتج المحلى، ونحن فى مجلس النواب سنعمل على تعديل أى تشريعات لصالح تفضيل المنتج المحلى على المستورد فى الصناعة بمصر لضمان منافسة عادلة مع الواردات، ودعم الشباب للاستفادة من المشروعات الصغيرة".

ولفت رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إلى أن البرلمان أصدر القانون الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية من أجل دعم الشباب للإقبال على المشروعات الصغيرة، وتم تذليل العقبات أمام الشباب وتقديم تسهيلات كبيرة لهم لإيماننا بأهمية تلك المشروعات باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية ويجب التوسع فيها".