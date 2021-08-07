1686 مشروعا إنسانيا سعوديا في 69 دولة

بلغ عدد المشاريع الإنسانية في 69 دولة تدعمها المملكة العربية السعودية 1686 مشروعا، وذلك بقيمة ​​​5.334 مليارات دولار أمريكي، وذلك وفقا لأرقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وهذه الأرقام تشكل مجموع المساعدات التي قدمتها المملكة طيلة 21 عاما.

وكانت السعودية قد حققت المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في قائمة الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية لدول العالم بأكثر من 841.3 مليون دولار، كما تصدرت أكبر الداعمين لليمن بمبلغ 799.1 مليون دولار، طبقا لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS) حتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي.

وأكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة، أن تصدر السعودية للمشهد الإنساني عالميا جاء نتيجة للدعم غير المحدود الذي يلقاه العمل الإنساني والإغاثي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لتاريخ المملكة الناصع بالعطاء، وحرصها على مدّ يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم، واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته وصحته أياً كان وأينما كان.

ووصف الدكتور الربيعة السعودية بأنها «نهر عطاء لا ينضب»، وستستمر على نهجها في مساعدة المحتاجين والمتضررين في جميع بقاع العالم، بتوجيهات ومتابعة ودعم من قيادتها.

يشار إلى أن إجمالي المساعدات السعودية لليمن يتجاوز 17 مليار دولار، ولا يقتصر على المساعدات الإنسانية وحسب بل يمتد إلى دعم الاقتصاد والخدمات والبرامج التنموية وغيرها من أشكال الدعم وفقا لتصريحات سابقة للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.