فتح تحقيق مع حاكم نيويورك.. لهذا السبب

ابوظبي - سيف اليزيد - قال كريج آبل قائد شرطة مقاطعة ألباني الأميركية، اليوم السبت، إن مكتبه سيبدأ تحقيقاً جنائياً ضد حاكم نيويورك أندرو كومو بعد تلقيه شكوى ضده.

وأضاف آبل أنه تواصل أيضاً مع مكتب المدعي العام في نيويورك لتلقي المزيد من المعلومات بعد تقريره الذي اتهم فيه كومو بالتحرش بـ11 امرأة وخلق "أجواء من الخوف" في مكاتبه، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح آبل، في مؤتمر صحفي "نحن في مراحل مبكرة من هذا التحقيق.. لدينا الكثير من تقصي الحقائق الذي يجب علينا القيام به. لدينا الكثير من المقابلات التي يجب أن نقوم بها".

وكانت ليتسيا جيمس، المدعية العامة في ولاية نيويورك قالت الأسبوع الماضي إن حاكم الولاية أندرو كومو تحرش بالعديد من النساء مما أدى إلى خلق "مناخ من الخوف" في مكتبه وخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولاية.

وقالت جيمس إن كومو قام بأعمال غير لائقة مع موظفات حكوميات حاليات وسابقات وكذلك نساء من خارج حكومة الولاية.

وتحقق المدعية العامة، وهي من الحزب الديمقراطي، مع كومو، وهو أيضاً ديمقراطي، منذ مارس الماضي بعد أن وجهت له مسؤولة التنمية الاقتصادية السابقة ليندسي بويلان أول الاتهامات في شهر ديسمبر الماضي.

ونفي كومو أخطر المزاعم أمام المحققين، بحسب بيان من مكتب المدعية العامة.