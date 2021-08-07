حرائق غابات تلتهم مساحات شاسعة في بوليفيا

ابوظبي - سيف اليزيد - التهمت حرائق غابات حوالى 150 ألف هكتار هذه السنة في مقاطعة سانت كروس في بوليفيا قرب الحدود مع البرازيل على ما أعلنت السلطات المحلية السبت.

وقالت يوفينما روسادو التي تنسق برنامج مكافحة حرائق الغابات في المنطقة إن الحرائق اجتاحت ما مجموعه 147,254 هكتارا.

وأضافت "في الأماكن التي زاد ارتفاع النيران فيها على خمسة أمتار مع أعمدة دخان تتجاوز 30 مترا سنلقي المياه من مروحية سوبربوما عسكرية".

في منطقة سان ماتياس الأكثر تضررا من الحرائق تهدد النيران محمية طبيعية.

وفي أول أيام أغسطس "سجلت 831 بؤرة"، على ما أوضحت المسؤولة.

ويعود السبب في الجزء الأكبر من هذه الحرائق إلى قطع أشجار الغابات في بوليفيا البالغة مساحتها أكثر من مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها 12 مليونا.

وتفيد "مؤسسة أصدقاء الطبيعة" غير الحكومية أن حرائق أتت على أكثر من 2,3 مليون هكتار من الأحراج والمراعي في العام 2020.

في العام 2019، اجتاحت حرائق ضخمة 6,4 ملايين هكتار في المنطقة الأمازونية في هذا البلد، وفق المصدر نفسه.