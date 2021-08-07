قتلى باشتباكات في ولاية شمال دارفور السودانية

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أفادت وسائل إعلام سودانية رسمية، اليوم السبت، أن سبعة أشخاص، لقوا مصرعهم جراء اشتباكات في دارفور.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن أعمال العنف اندلعت في منطقتي كوغلي وغالاب بولاية شمال دارفور.

ولم يتضح على الفور سبب القتال، لكن الوكالة قالت، إن "سبعة أشخاص ينتمون إلى قوى موقعة على اتفاق السلام لقوا مصرعهم في اشتباكات مع مجموعة مجهولة".

وأضافت أن أعمال العنف دفعت كبار المسؤولين السودانيين إلى فتح تحقيق.

وأعلنت مجموعات، اليوم السبت، أن الاشتباكات اندلعت بين مزارعين ومسلحين من جماعتين متمردتين سابقتين في دارفور هما "تحالف قوى تحرير السودان" و"حركة تحرير السودان".

والجماعتان وقعتا اتفاق سلام في أكتوبر الماضي مع الحكومة السودانية في الخرطوم.

ويقود تحالف قوى تحرير السودان الطاهر حجر الذي عين عضو في المجلس الحاكم في السودان في فبراير مع اثنين من زعماء المتمردين السابقين الذين انضموا للاتفاق.

وفي مايو الماضي، عُين مني أركو مناوي، وهو زعيم حركة تحرير السودان، حاكما لولاية دارفور.

وتم نشر مقاتلين من الجماعتين إلى جانب القوات الحكومية في دارفور بعد انتهاء مهمة بعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في ديسمبر.