في تايلاند.. تصاعد الاحتجاجات ضد فشل الحكومة في إدارة أزمة “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

أدت الاحتجاجات التي تشهدها تايلاند، على فشل الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد، إلى اندلاع اشتباكات بين أكثر من ألف متظاهر تايلاندي مع الشرطة اليوم السبت.

وقد نظم المحتجون مسيرة إلى مقر الحكومة حيث مكتب رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا للمطالبة باستقالته.

وأغلقت الشرطة طريقًا قرب نصب النصر التذكاري في العاصمة بانكوك مستخدمة الحاويات وأطلقت الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لإبعاد المحتجين.

وشوهد نحو مئة من رجال الشرطة الذين يستخدمون أدوات مكافحة الشغب والدروع على بعد أمتار من المكان الذي تجمع فيه المتظاهرون.

وسجلت تايلاند اليوم السبت رقمًا قياسيًا اقترب من 22 ألف إصابة بكوفيد-19 في يوم واحد كما سجلت أكبر عدد يومي من حالات الوفاة وبلغ 212 حالة.

وفي المجمل، سجلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 736522 إصابة و6066 وفاة منذ بدء الجائحة في العام الماضي.