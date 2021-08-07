إسبانيا تمدد للمرة الثانية الحجر الصحي على الوافدين من هذه الدول الستّ

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت السلطات الإسبانية وللمرة الثانية، عن تمديد فترة الحجر الصحي لعشرة أيام على الوافدين من ست دول في إفريقيا وأميركا اللاتينية، حتى السابع والعشرين من شهر آب الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه يتوجب على الركاب الواصلين الى إسبانيا من جنوب إفريقيا وناميبيا والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا أن يحجروا أنفسهم لعشرة أيام.

وتعتبر هذه الدول الست “عالية الخطورة” ومتأثرة بشكل كبير بكوفيد-19، بسبب ارتفاع نسبة الإصابات فيها.

واسفر فيروس كورونا حتى الآن عن وفاة أكثر من 82 الف شخص في إسبانيا حيث سجلت أيضا إصابة 4,5 ملايين شخص.

وبات أكثر من ستين في المئة من السكان ملقحين بالكامل ضد الوباء.