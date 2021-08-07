قرقاش: الإمارات تدعم الدولة التونسية وتؤيد قرارات سعيّد

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد اليوم بعد اجتماعه بالرئيس التونسي قيس سعيد أن الإمارات تدعم الدولة التونسية وتؤيد القرارات التي اتخذها سعيد.

وقال قرقاش: “الإمارات تساند الدولة التونسية وتساند الرئاسة التونسية في هذه الأجندة الإيجابية”.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد جمد عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء قبل أسبوعين في إطار إجراءات استثنائية نالت تأييدا شعبيا لكن خصومه في حركة النهضة نددوا بها واعتبروها انقلابا.