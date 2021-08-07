تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في دولة عربية

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليوم أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 10255، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 687292.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 76 وفاة و11358 إصابة بالفيروس.



وكانت الوزارة أعلنت في بيان لها أنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التطعيم لتشمل الفئة العمرية 20 عاما فما فوق.