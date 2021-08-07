شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى الشريف نائبة التنسيقية تنجح فى توفير احتياجات 6 مراكز شباب بحلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتوفير احتياجات عدد 6 مراكز شباب بحلايب وشلاتين.

وأضافت فى طلبها أن احتياجات مركز شباب حلايب هى مبنى إدارى لمركز الشباب وملعب كبير قانونى نجيله وصالة جيم متكاملة وحديقة ترفيهية للأسرة والأطفال، وأن احتياجات مركز شباب أبو رماد الجديد (استكمال أعمال الإنشاءات)، صالة لعرض المباريات والأنشطة الرياضية وعمل سور لملعب أبو رماد وتركيب نجيله صناعى وإنشاء ملعب لكرة الطائرة وانشاء غرف ملحقه للملعب لاستقبال فريق الضيوف وتغير الملابس.

وأشارت إلى أن مركز شباب القصير يحتاج إلى استكمال الجزء المتبقى من نزل الشباب وعمل حديقة للأطفال وانشاء ملعب للكرة الطائرة وعمل حمام سباحة وتجهيزه لممارسة التمارين وطلب 10 أجهزة كمبيوتر مع توفير مدربين للحصول على شهادة معتمدة، متابعة: "مركز شباب مبارك يحتاج رفع كفاءة صالة الألعاب الرياضية واستكمال الاضاءة اللازمة للمركز وحاجة المركز لأدوات رياضية (كرة-شباك مرمى وخلافه) وانشاء ملعب للكرة الطائرة ".

ومن جانبه، وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الطلبات، وقالت النائبة نشوى الشريف:"الحمد_لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، حرصًا منا على خدمة اهالينا بالمناطق الحدودية" حلايب وشلاتين"، الذين يعانون من قلة الخدمات المقدمة لمراكز الشباب، حصلنا على موافقة سريعة من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على تجهيز عدد 6 مراكز شباب بالمناطق الحدودية بحلايب وشلاتين بجميع احتياجاتهم والنواقص اللازمة لهم".