محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وصل إلى 201.8 مليون، وعدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.38 مليارات جرعة حتى اليوم السبت.



وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالوباء بلغ 4.28 مليون حال وفاة.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في أنحاء العالم بـ 45.1 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس التقارير ومتوسط 7 أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الهند ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة وتركيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.