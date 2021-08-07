القوى الأمنية اللبنانية تحبط تهريب أكثر من مليوني حبة مخدرة

محمد الفلاح - السبت 7 أغسطس 2021

أحبطت القوى الأمنية اللبنانية عملية تهريب أكثر من مليوني حبة مخدرة من الكبتاغون وطنين من مخدر الحشيش إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر مرفأ بيروت.



وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحافي اليوم السبت، إن المخدرات كانت موجودة داخل المرفأ في شاحنة نوع مرسيدس، على متنها ثلاثة مولّدات كهربائية.

وأشارت إلى أن معلومات مؤكّدة توافرت عن عملية يتم التحضير لها لتهريب كميّة كبيرة من الحشيش وحبوب الكبتاغون إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر مرفأ بيروت، موضحة أنه بنتيجة الجهود الاستعلامية والتقنية تم تحديد مكان وجود الشّحنة في مرفأ بيروت ووضعها تحت المراقبة.

وأشارت إلى أن قوّة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي "قامت بمداهمة مكان وجود الشّحنةحيث ضبطت ما يقارب مليوني و200 ألف حبّة "كبتاغون" وحوالي طنين من الحشيش مخبأة في صندوق الشاحنة.

ووفق المديرية، تم تحديد كامل هويات أفراد شبكة التهريب والرأس المدبّر للعملية، وجرى توقيفهم يوم 30 يوليو (تموز) الماضي بعملية متزامنة بين بلدة شارون في قضاء عاليه (جبل لبنان) ومدينة بعلبك (شرق لبنان).

وجرى أخذ المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين" وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في لبنان ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.