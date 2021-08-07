شكرا لقرائتكم خبر عن شخص واحد يصيب 1500 شخص بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال ألكسندر سيميونوف، رئيس فرع مركز علم الفيروسات والتكنولوجيات الحيوية "فيكتور" بمدينة إيكاتيرينبورج الروسية، أن شخصا واحدا في روسيا أصاب 1500 شخص بعدوى فيروس كورونا

ونقلت قناة "آر تي" الروسية عن سيميونوف: "توجد في روسيا حالة انتشار واسعة، عندما يصيب شخص واحد 1500 شخص في آن واحد".

وأضاف: "نفهم جميعا أن فيروس كورونا ينتشر عن طريق الرذاذ المحمول جوا، أي ينتشر بشكل أكبر أثناء معاملة الناس لبعضهم البعض. وإذا لم يتمسك الشخص بالمسافة الجسدية، ولا يرتدي الكمامة، وخاصة عند حالته الصحية السيئة... ويذهب إلى عربة مترو أنفاق مزدحمة، ويأتي إلى مكان العمل ويبدأ في العناق والتقبيل مع الجميع، ستكون لديه فرصة ليصبح موزعا جيدا، ويصيب عددا كبيرا من الأشخاص. وبتجاهله لقواعد المسافة الاجتماعية (الجسدية) يخلق هذا الشخص إمكانيات للانتشار الفائق للعدوى".