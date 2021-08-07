إيران تتراجع وتلمح لاستئناف مفاوضات "النووي" في أقرب وقت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت إيران عن موقفها المتعنت تجاه مفاوضات فيينا، وألمحت إلى نيتها استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي في أقرب وقت.

وأفاد موظف كبير بالاتحاد الأوروبي السبت، بأن إيران مستعدة لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه يمكن أن تستأنف في فيينا بداية سبتمبر/أيلول.



وحضر مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالملف النووي الإيراني، الإسباني إنريكي مورا، الخميس الماضي، حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي في طهران.

وقال الموظف الأوروبي الكبير إن "إنريكي مورا توجه إلى طهران بصفته ممثلا لجوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، ومنسق اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف أن مورا "طلب مناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة" مع محاوره وهو حسين أمير عبداللهيان، الذي قد يصبح وزير الخارجية الإيراني الجديد، موضحا أن "هذه المحادثات كانت مفيدة جدا، لأنها أتاحت له إيصال رسائل، خصوصا القلق الذي أثارته الأنشطة النووية الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة".

وتابع المصدر الأوروبي أن "الإيرانيين أبلغوه نيتهم استئناف المباحثات في فيينا في أقرب وقت"، لافتا إلى أن "الإيرانيين أبلغوه أيضاً استعدادهم للعودة إلى فيينا، لكنهم لا يريدون النقاش لمجرد النقاش.. إنهم يريدون اتفاقا، يريدون نجاحا".