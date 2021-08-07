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الجيش الإسرائيلي يعتقل متسللا اجتاز حدود لبنان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، شخصا عبر الحدود اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تم مؤخرا تلقي إنذار سياج في منطقة عرامشة على الحدود اللبنانية، عند نقطة على الحدود التي تعبر وسط القرية".

وأضاف: "هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى المكان وعزلت المنطقة".

وتابع: "تم القبض على المشتبه به خلال دقائق ويتم استجوابه على الفور". 

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني".

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية: "يبدو أن المشتبه به جاء من الجانب الآخر من القرية، التي تعبر وسطه الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

وتقع بلدة عرب العرامشة على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

وتشهد المنطقة الحدودية حالة من التوتر بين الجيش الإسرائيلي ومنظمة حزب الله. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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