أمير الكويت يعين مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر السبت مرسوماً أميرياً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لمدة أربع سنوات.



وقالت الوكالة إن أعضاء مجلس إدارة الهيئة، التي تمثل صندوق الثروة السيادي للدولة الخليجية، هم خالد الفاضل ومشعل الجابر الأحمد وفهد محمد الراشد وفيصل عبد اللطيف الحمد وسليمان غانم الغنيمان.

وقالت صحيفة القبس إن مجلس الوزراء الكويتي وافق على هذه الخطوة الإثنين.

كانت مدة مجلس إدارة الهيئة السابق قد انتهت في أبريل (نيسان) وقالت مصادر في وقت سابق إن التأخير في تعيين أعضاء المجلس الجديد كان نتيجة الجمود السياسي.