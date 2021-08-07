مجدداً.. عشرات الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد بطاقة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تظاهر عشرات الآلاف في فرنسا ضد البطاقة الصحية لتطعيم كورونا وفرض قواعد أشد صرامة للوقاية من الفيروس في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي.



وتم تنظيم المسيرات مرة أخرى في العاصمة باريس اليوم السبت، إلى جانب عدة مدن أخرى، نزل ما بين 10 و 20 ألف شخص إلى الشوارع في نيس المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لتقرير صادر عن قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً للأرقام الرسمية، كان هناك أكثر من 200 ألف مشارك في المظاهرات على مستوى البلاد.

ووافق المجلس الدستوري الفرنسي، أمس الأول الخميس، على التطعيم الإجباري المثير للجدل للعاملين بمجال الصحة وكذلك ما يسمى بالبطاقة الصحية، التي تقدم معلومات عن اختبار سلبي لفيروس كورونا أو التطعيم ضد كوفيد- 19.

ويهدف كلاهما إلى المساعدة في احتواء جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلنها بالفعل في منتصف يوليو (تموز).

وتعيش فرنسا حالياً في خضم موجة رابعة لفيروس كورونا.

وتم تسجيل حوالي 225 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة على مستوى البلاد في غضون أسبوع.