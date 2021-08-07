بسبب الاحتكار.. الصين تغرم شركة توصيل 1 مليار دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت مصدر مطلع إن الحكومة الصينية تعتزم فرض غرامة بمليار دولار تقريباً على شركة ميتوان لخدمات توصيل الأغذية بدعوى إساءة استغلال وضعها في السوق حسب ما كشفته تحقيقات أجهزة مكافحة الاحتكار في الصين على مدى 4 أشهر.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر، أن الإدارة العامة لتنظيم السوق في الصين يمكن أن تعلن العقوبة في الأسابيع المقبلة، ويمكن أن تتغير قيمة الغرامة المقررة في القرار النهائي.

كما ستطالب الإدارة الشركة بإعادة هيكلة عملياتها وإنهاء ترتيباتها الحصرية مع التجار المعروفة باسم "اختر واحدة من اثنتين".

يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال، ذكرت في وقت سابق أن شركة ميتوان تواجه غرامة كبيرة بسبب الاحتكار في الصين.

وأعلنت الإدارة العامة لتنظيم السوق المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الصين، في أبريل (نيسان) الماضي بداية تحقيق في ممارسات شركة ميتوان، بعد أسابيع من تغريم شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة 2.8 مليار دولار لاتهامها بممارسات احتكارية أيضاً.