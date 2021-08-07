33 وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم السبت، تسجيل 1140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 63 حالة عن حصيلة يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الإصابات في البلاد إلى 180 ألفاً و356.



وأظهرت البيانات اليومية للوزارة عن الجائحة رصد 33 وفاة جديدة بتراجع 13 حالة عن يوم أمس، ليصبح إجمالي الوفيات 4 آلاف و520.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 756 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 120 ألفاً و644.

ونوهت الوزارة إلى أنه يتواجد 52 مريضاً في العناية المركزة.