اخبار العالم

33 وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 33 وفاة و1140 إصابة جديدة بفيروس بالجزائر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم السبت، تسجيل 1140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 63 حالة عن حصيلة يوم أمس، ليصل بذلك مجموع الإصابات في البلاد إلى 180 ألفاً و356.

 

وأظهرت البيانات اليومية للوزارة عن الجائحة رصد 33 وفاة جديدة بتراجع 13 حالة عن يوم أمس، ليصبح إجمالي الوفيات 4 آلاف و520.

 

وأشارت الوزارة إلى تماثل 756 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 120 ألفاً و644.

 

ونوهت الوزارة إلى أنه يتواجد 52 مريضاً في العناية المركزة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا