شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا.. تسجيل 22 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 22 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا السبت مقارنة مع 24 في اليوم السابق، بينما ارتفع مجمل الإصابات الجديدة إلى 6902 من 6599.



وسجلت إيطاليا 128209 وفيات لها صلة بالفيروس منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير (شباط) العام الماضي وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم.

وسجلت إيطاليا 4.39 مليون حالة إصابة حتى الآن.