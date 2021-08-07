شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 10609 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، تسجيل 10609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) نزولا من 11358 إصابة الجمعة.



ولفتت الوزارة إلى أن الحصيلة الجديدة من إصابات فيروس كورونا ترفع الإجمالي الإصابات في المملكة إلى 687292 حالة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل 92 وفاة جديدة، صعودا من 76 حالة ليوم الجمعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 10255 وفاة.

كانت وزارة الصحة قالت في بيان، السبت، إنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التطعيم لتشمل الفئة العمرية 20 عاما فما فوق.