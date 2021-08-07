مجموعة السبع: إيران متورطة في هجوم «ميرسر ستريت»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، في بيان «إن إيران تهدد الأمن والسلام الدوليين، وإن كل الأدلة المتاحة تشير إلى أنها وراء هجوم على الناقلة (ميرسر ستريت) الأسبوع الماضي». وذكر البيان الذي أصدرته بريطانيا رئيس مجموعة السبع «إن كل الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى إيران»، وأشار إلى أن ناقلة المنتجات النفطية التي تديرها شركة زودياك ماريتايم الإسرائيلية المملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر، تعرضت لهجوم، الأسبوع الماضي، ووجهت تل أبيب أصابع الاتهام إلى طهران بالوقوف خلف الهجوم الذي حدث قبالة سلطنة عمان، وأسفر عن مصرع اثنين من طاقمها.



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