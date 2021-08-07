شكرا لقرائتكم فرنسا.. تظاهرات مناهضة للتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنظم في أكثر من 150 مدينة فرنسية اليوم السبت، تظاهرات احتجاجاً على قرار فرض التصريح الصحي والتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا على مقدمي الرعاية، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية الخميس الماضي.

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ومن المقرر خروج أربع تظاهرات في باريس حيث تتوقع الشرطة مشاركة 10 آلاف شخص، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتجري هذه المسيرات للمرة الرابعة على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع غداة نداء ملح أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة أخذ اللقاح، بينما تلقى أكثر من 44 مليون شخص جرعة واحدة منه على الأقل أي حوالي 65,9% من السكان.

من تظاهرات فرنسا (فرانس برس)

وكان مئات الأشخاص تظاهروا الخميس الماضي بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس.

واستقطبت التظاهرة في 31 يوليو ما لا يقل عن 204 آلاف متظاهر، مقابل 161 ألفا قبل أسبوع، بحسب وزارة الداخلية.

كما، تخللت تظاهرات الأسبوع الماضي مواجهات مع الشرطة وشتائم لوسائل الإعلام.

تصاريح للملقحين فقط

واعتباراً من الاثنين المقبل، سيُسمح فقط لحاملي التصريح الصحي أي الأشخاص الملقّحين بالكامل أو الذين يحملون فحصا لكوفيد نتيجته سلبية أو شهادة التعافي من المرض، بدخول المقاهي والمطاعم وصالات العروض والمعارض المهنية أو ركوب الطائرة والقطار والحافلات لمسافة طويلة.

يشار إلى أن القانون الذي تم تبنيه في نهاية يوليو يوسع نطاق الشهادة الصحية المعمول بها لتشمل أماكن عامة جديدة وينص على إلزامية تطعيم مقدمي الرعاية.