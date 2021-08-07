ترامب قد يعود للبيت الأبيض في عام 2024

الشارقة - اميمة ياسر -

قال شون سبايسر، السكرتير الصحفي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الأخير سيشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراءها في عام 2024.

وأعلن سبايسر، في تصريحات لصحيفة "واشنطن إكزامينر" حول كتابه "الوطن المتطرف: خطة جو بايدن وكمالا هاريس الخطيرة لأمريكا"، أن "ترامب يشارك في الانتخابات".

ويأتي هذا في الوقت الذي بم يؤكد فيه ترامب رسمياً ما إذا كان سيترشح مرة أخرى.

وذكرت وسائل إعلامية أن ترامب التقى مؤخراً برئيس أركانه السابق، مارك ميدوز، وعدد من المسئولين السابقين في مجلس الوزراء في ناديه للجولف في بيدمينستر بنيو جيرسي.

وأضاف سبايسر أنه تم تشجيع ترامب على الترشح مرة أخرى في الانتخابات بسبب "استيائه من مواقف إدارة بايدن مثل انعكاسات سياساته بشأن الهجرة".

وأشار السكرتير الصحفي السابق لترامب إلى أن الرئيس الأمريكي السابق لديه 102 مليون دولار من أموال الحملة على ما يبدو وعمل على إنقاص وزنه والحفاظ على معدلات الموافقة عليه بعد انتخابات 2020 عالية قبل ترشحه الثالث المحتمل للرئاسة.

وفي السياق ذاته، قال جون ماكلولين، أحد خبراء استطلاعات الرأي، إنه "كلما فشل بايدن، كان مظهر الرئيس ترامب أفضل".

وقال ماكلولين، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه سبق له أن قال إنه يفكر "بنسبة 100 في المائة" في الترشح مجدداً للرئاسة، لكنه سينتظر حتى ما بعد الانتخابات النصفية لاتخاذ قرار نهائي.

وسيبلغ ترامب 78 عاماً في عام 2024، وإذا فاز، سيكون أكبر رئيس يتم انتخابه سناً على الإطلاق، علماً بأن أكبر شخص فاز بالانتخابات الرئاسية هو جو بايدن الرئيس الحالي، الذي كان يبلغ من العمر 77 عاماً عندما فاز في عام 2020.

وأفادت صحيفة "نيوزويك" بأنه وفقاً لاستطلاع حديث أجرته جامعة "كوينيبياك" بأن معظم الأمريكيين يعتقدون أن ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى سيكون "أمراً سيئاً للبلاد".