شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العربى: فريال أشرف بنت مصر تعيد البسمة للرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللجنة الأولمبية والشعب المصرى، بفوز لاعبة الكاراتيه فريال أشرف بأول ميدالية ذهبية لمصر فى طوكيو 2020.

وأكد عابد، أن تتويج اللاعبة المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية اليوم، أعاد البسمة على وجوه المصرين، قائلا: "بنت مصر تعيد البسمة للرياضة المصرية وللجماهير المصرية"، مشيرا إلى أن حصد مصر 6 ميداليات فى طوكيو 2020 تعد أعلى حصيلة متنوعة من الميداليات فى دورة واحدة حققتها مصر.

وأشار عابد إلى أن اللاعبة فريال أشرف حصدت فى اليوم قبل الأخير لأولمبياد طوكيو على الميدالية الذهبية، مما يؤكد أن المصريين قادرين على صنع المعجزات حتى فى اللحظات الأخيرة.

وفازت مصر بـ6 ميداليات منها ذهبية وفضية اليوم، و4 ميداليات برونزية فى طوكيو 2020، أولاها كانت من نصيب هداية ملاك فى التايكوندو وزن أقل من 67 كجم، والثانية لسيف عيسى فى التايكوندو وزن أقل من 80 كجم، والثالثة لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" فى المصارعة الرومانية وزن 67 كجم، والرابعة لجيانا لطفى فى الكاراتيه وزن أقل من 61 كجم.