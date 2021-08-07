شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ أبطال مصر فى أولمبياد طوكيو: حققوا إنجازات تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، أبطال مصر المشاركين فى أولمبياد طوكيو 2020، مشيدًا بمشاركتهم المشرفة ومنافستهم الشريفة وحصدهم الميداليات ورفع اسم وعلم مصر عاليًا فى المحافل الدولية.

وأكد المجلس أن أبطال مصر فريال أشرف، وأحمد الجندى، ومحمد إبراهيم كيشو، وجيانا فاروق، وهداية ملاك، وسيف عيسى، يستحقوا أن يكونوا على رأس لوحة الشرف للرياضة المصرية، بعد أن حققوا إنجازات تاريخية فى دورة الألعاب الأولمبية، مضيفًا أن المنتخب الوطنى لكرة اليد قدم أداءً مشرفاً طوال مشواره فى دورة الألعاب الأولمبية، واستطاع منافسة الكبار والفوز عليهم وتقديم أفضل ما لديهم من أداء حتى جاء بالمركز الرابع فى أكبر محفل رياضى على مستوى العالم، فى إنجاز كبير كأول فريق عربى وإفريقى يصل للمربع الذهبى فى تاريخ الأولمبياد فى كرة اليد.

وأضاف المجلس أن الرياضة المصرية شهدت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية فى كافة المحافل الدولية، بفضل الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية للاعبى ولاعبات مصر.

يذكر أنه ارتفع رصيد بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو لست ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية وفضية وأربع ميداليات برونزية، وهو الرقم الذى لم يتحقق منذ عام 1928، وهى أول دورة تحصل البعثة المصرية فيها على ميداليات، لتقفز البعثة المصرية للمركز الـ 53 فى ترتيب الدول المشاركة الذى تتصدره البعثة الصينية برصيد 87 ميدالية، ثم أمريكا برصيد 107 ميدالية ثم اليابان.