شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينعى الفنانة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز التى وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

واكد الحزب فى بيان له أن الفنانة دلال عبدالعزيز تمتلك مسيرة فنية من الأعمال الفنية التى أسعدت الشعب المصرى وحرصت فى اختيار ادوارها على أن تعكس اصالة وشهامة المرأة المصرية.

وقدم الحزب خالص التعازى لأسرة الفنانة الراحلة ونقابة الفنانين داعيا الله ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون".