الثلاثاء.. انطلاق دوري اكتشاف المواهب في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

استعدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة أسوان، لإطلاق فعاليات الموسم الثالث من دوري مستقبل وطن، والذي يستهدف اكتشاف أكبر عدد ممكن من الموهوبين في لعبة كرة القدم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وقال النائب حسن سيد خليل أمين الحزب في محافظة أسوان وعضو مجلس النواب، أن هذا الدوري يستهدف أكبر عدد من الشباب في المرحلة السنية من 18 إلى 35 عاما، في كافة النجوع والقري والمراكز والمدن في محافظة أسوان، وذلك خلال الفترة من 10 اغسطس الحالي حتى 20 سبتمبر المقبل تحت شعار خلي موهبتك تتكلم.

وأضاف محمد حمدي عباس أمين الشباب بالحزب في أسوان، أن دوري مستقبل وطن يقام على ثلاث مراحل تبدأ بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضية المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية بالقرى والشياخات المختلفة، بينما تقام منافسات المرحلة الثانية على مستوى المراكز المختلفة، وصولا إلى المرحلة الثالثة التي تكون على مستوى أمانة المحافظة بالكامل ليصعد فريق واحد يمثل محافظة أسوان بعد ذلك في التصفيات على مستوى الأمانة المركزية للحزب.

وأوضح محمد عبدالحفيظ محمد أمين العلاقات الحكومية بالحزب وأحد ممثلي اللجنة المركزية لدوري مستقبل وطن، أنه توجد جوائز مالية وميداليات تذكارية للفرق الفائزة في الدوري في كافة مستويات الدوري.

تحصل الفرق الثلاث الأولى في المستوى الأول على ميداليات كجائزة تذكارية، على أن يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة، وفي المستوى الثاني الخاص بالمراكز سوف يحصل الفريق الفائز الأول على ميدالية وكأس مع جائزة مادية ١٠ آلاف جنيه، والثاني سيحصل على ٨ آلاف جنيه وميدالية، والثالث ٥ آلاف جنيه وميدالية، وفى المستوى الثالث علي مستوي المحافظة سوف يحصل الفريق الأول على ميدالية وكأس بجائزة مالية مقترحة ٢٥ ألف جنيه والثاني ميدالية و ٢٠ ألف جنيه والثالث ميدالية و١٥ ألف جنيه